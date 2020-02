Moviola Gazzetta – Brescia-Napoli, giuste le decisioni di Orsato: l’analisi

Nel suo box dedicato alla moviola, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega il calcio di rigore concesso al Napoli ieri sera a Brescia:

“Il tiro-cross di Insigne viene smorzato da Mateju con un braccio destro molto largo. Inizialmente, Orsato, non aveva concesso il rigore perchè ingannato dalla prospettiva e quindi mima ‘un tocco di coscia’; da Chiffi viene richiamato al Var e non avrà dubbi: indicherà il dischetto e ammonisce il difensore del Brescia. Corretta anche la decisione di annullare il raddoppio di Mertens per abbondante fuorigioco dello stesso belga”.