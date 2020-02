Maggio a Radio Kiss Kiss: “Rimane il dispiacere di non aver salutato i tifosi. Insigne? Felice per lui”

Christian Maggio, ex terzino azzurro, è stato ospite di Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss:

“Serie A? La vogliamo, la fase attuale del campionato è difficile: le squadre ci aspettano, anche con la Salernitana è stata molto dura. Vogliamo tornare nel campionato che per me conta però, lavoriamo per questo.

La scelta di Benevento? Volevo giocare, erano anni che non avevo più la continuità di un tempo, qui lo sto facendo tra l’altro con un progetto tecnico importante.

Rimpianti? Nessuno, la carriera che ho vissuto mi ha dato tante soddisfazioni, ovviamente dispiace non aver salutato i tifosi, ma quel giro di campo lo porterò sempre con me.

Insigne? Contento che stia tirando qualcosa in più fuori, deve essere importante come è stato qualche tempo fa, ma di questo ne sono sicuro.

Di Lorenzo? Lo trovo simile a me per caratteristiche: un ragazzo intelligente e non mi sta neanche dispiacendo da centrale, ovviamente da terzino rende molto di più. Malcuit? Sta lavorando bene, può essere una bella alternativa, l’anno scorso l’ho visto giocare, non mi è dispiaciuto, ha grande gamba, seppur adotti uno stile di gioco differente da Di Lorenzo.

Il Napoli sta tornando, il molto gare è stato anche sfortunato, senza dimenticare gli infortuni, ma il lavoro paga sempre: Gattuso sta facendo bene nonostante le difficoltà iniziali, sono contento, domenica devono continuare a portare risultati positivi, anche in ottica Barcellona”.