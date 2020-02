Sonetti, che attacco a Cellino: “Una barzelletta, non mi piace. Vuole fare l’allenatore”

Nedo Sonetti, storico allenatore italiano ed ex tecnico del Cagliari sotto la gestione Cellino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Il mister è stato interrogato sull’esonero di Eugenio Corini (il secondo in stagione), non risparmiando aspre critiche per il presidente delle rondinelle:

“Esonero Corini? Mi dispiace, a Brescia ha fatto bene, vincendo un campionato di Serie B tra l’altro.

Esonerato, richiamato e riesonerato, una barzelletta, il modo di fare di Cellino non mi piace per niente.

Io al Cagliari in passato? Il presidente ha avuto problemi con tutti i suoi allenatori, non solo con me: sotto il profilo tecnico capisce anche di calcio, il problema è che decide di voler fare l’allenatore”.