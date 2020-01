Alfredo Pedullà, esperto di mercato, conferma, su Twitter, non solo la chiusura per l’affare Petagna (che resterà alla Spal fino a giugno), ma anche quella per Ricardo Rodriguez:

“Napoli, il giorno del doppio colpo. Petagna ok: 16 più 3 di bonus, resta alla Spal fino a giugno. Ok per Rodriguez dal Milan: prestito oneroso con diritto di riscatto. Da subito, come chiaro da ieri”.