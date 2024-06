Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato in questo modo, sui social, le parole dell’agente di Kvaratskhelia:

“Il Napoli ha offerto 3.5 milioni + bonus per il rinnovo, mentre l’agente del georgiano parla di una imprecisata maxi offerta, arrivata probabilmente dal PSG. Tra le parti non è ancora iniziata una vera trattativa per il nuovo contratto, ma il calciatore ha sempre dato disponibilità a restare e presto si troverà una soluzione“.