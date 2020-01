Partita giocata a ritmi alti dalle due squadre, che fin da subito cercano di sfruttare gli spazi lasciati dalle difese per costruire occasioni pericolose e siglare un goal: per ora gli azzurri stanno mantenendo il pallino del gioco, con Lozano ed Elmas particolarmente attivi, mentre gli umbri cercano di far male in ripartenza, come è successo al 3′ minuto di gioco, quando Iemmello ha concluso fuori dopo un bel contropiede del Grifo.