Commisso contro i suoi tifosi: “La Fiorentina non è razzista!”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato sul brutto episodio di cui è stato vittima Luciano Spalletti. In occasione della trasferta a Firenze infatti, l’allenatore del Napoli è stato ripetutamente insultato dai tifosi viola. Ma non solo: dalle tribune del Franchi si sentirono anche dei cori contro la città partenopea. Ecco quanto detto da Commisso:

“Quando si tratta di insulti agli avversari, io sono in prima fila per condannarli. Al mio arrivo mi mostrarono una sciarpa con scritto ‘Juve Merda’ e non mi piacque. Così come è sbagliato il razzismo verso le persone di colore, lo è anche quello che c’è tra italiani.“

“Devo chiedere ai miei tifosi di avere rispetto. Quello che è successo con Spalletti è inaccettabile. Non devono dimenticare che ogni volta che fanno qualcosa del genere, la società deve pagare una multa. Stavolta 15mila euro. I fiorentini non sono razzisti e devono dimoostrarlo!“