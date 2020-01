Gattuso in conferenza stampa: “Ho provato due giocatori come vertici bassi. Su Allan penso questo”

Nella conferenza stampa di oggi, Gattuso ha affrontato il tema su quale centrocampista riproporre contro l’Inter, visto che dal mercato non è ancora arrivato ufficialmente quel regista di cui il Napoli avrebbe terribilmente bisogno. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “A me piace provare le coppie a centrocampo e in questo momento siamo pochi. Per il ruolo di play basso ho provato Fabian e Gaetano, mentre vedo Elmas mezz’ala. Sulla questione Allan regista, credo che tutti abbiano visto che rende meglio da mezz’ala e non ha le caratteristiche per fare il regista, ma altre qualità: è un giocatore dinamico, che ama aggredire l’avversario, inserirsi senza palla, mentre come vertice basso serve qualcuno che dia ordine alla manovra”.