Barcellona, Gündoğan: “Dobbiamo alzare il livello. A Napoli per fare risultato”

İlkay Gündoğan, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Vanguardia, alla vigilia del match di Champions contro il Napoli: “Se possiamo competere in Europa? Certo. Queste partite servono per alzare il livello. La Champions è questa, competere ad alti livelli e tirare fuori il meglio da noi stessi. Amo questo tipo di pressione. Andiamo a Napoli per fare risultato. Questo è il momento decisivo, si riparte da zero e dobbiamo alzare il livello”.