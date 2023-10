Ancelotti torna al Maradona: la sua avventura napoletana

Carlo Ancelotti martedì sera tornerà a Napoli da avversario. Quando fu annunciato nuovo allenatore dei partenopei l’aria che si respirava era più che positiva.

Il suo annuncio arrivò come un fulmine a ciel sereno, come solito di Adl. Carletto si è seduto sulla panchina del Napoli per 73 partite condite da 38 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte. L’ultima vittoria (neanche a farci caso) in Champions League contro il Genk per 4-0 all’allora stadio San Paolo il 10 dicembre 2019 e dove nella stessa sera venne esonerato. “Quando le cose non vanno bene è meglio separarsi” dichiarò poco tempo dopo. Infatti le cose non andavano più, o forse non erano mai andate.

Per la prima volta tornerà a sedersi su quella panchina, ma si siederà dalla parte avversaria.

Poteva essere davvero una gran bella storia vincente la nostra, ma così non è stato.

Non ha senso portare rancore per un uomo che è abituato a vivere quello che c’è oggi.

“Nonostante tutto è stata una bella avventura”