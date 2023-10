CdM, verso Napoli-Real Madrid: le probabili scelte di Rudi Garcia

Alla vigilia di Napoli-Real Madrid (domani ore 21:00, stadio Diego Armando Maradona) l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno pone l’accento sulla probabile formazione che schiererà in campo Rudi Garcia.

Previsti pochi cambi rispetto agli undici titolari visti contro il Lecce.

4-3-3 con Meret in porta, seguito dalla linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Østigård, Natan e Mario Rui al posto di Olivera. A centrocampo confermati Zielinski, Anguissa e Lobotka, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere Kvaratskhelia, Osimhen, Politano (in vantaggio su Lindstrøm).