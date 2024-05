Napoli punta l’Europa, ecco le prossime partite cruciali

È ormai ufficiale che il Napoli non giocherà la Champions League il prossimo anno perciò l’obbiettivo primario è l’UEL. Mancano solamente tre giornate di campionato e gli azzurri giocheranno contro Bologna, Fiorentina e Lecce. Il Bologna già qualificato per le competizioni europee punta la Champions League che potrebbe arrivare direttamente in questa giornata con una loro vittoria ed una sconfitta della Roma o dell’Atalanta.

La viola, invece, è a solo un punto di distanza dal Napoli e lotta con le stesse motivazioni degli ultimi con la differenza che i toscani sono in finale di Conference League. Per quanto riguarda il Lecce, in piena fase salvezza, in vista dell’ultima giornata dovrebbe aver confermato la categoria perciò nessuna partita sarà facile considerando sia lo stato morale e tecnico degli avversari e sia il nostro.