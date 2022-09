Giacomo Raspadori si è acceso e non vuole spegnersi più. Dopo il gol vittoria contro Lo Spezia, oggi ha punto di nuovo gli avversari, stavolta i Glasgow di Rangers, per il raddoppio azzurro. La parole del giocatore :

“Partita fantastica, sono emozionato al massimo e contento per la prima gioia europea. Per noi si è formata un’atmosfera meravigliosa e leggera. Abbiamo sprecato qualcosina che ci poteva mettere in seria difficoltà, ma ne siamo usciti benissimo e abbiamo portato il risultato a casa, quello che conta. Penso che il nostro inizio di stagione sia stato impeccabile”.

Successivamente un piccolo cenno sull’attacco partenopeo:

“Lì davanti non c’è alcun tipo di concorrenza. Io so di essere il più piccolo e quindi cerco di succhiare il meglio da chiunque per svilupparmi e migliorare le mie imperfezioni. Siamo convinti di un principio, il duro lavoro premia tutti e quindi bisogna attivarsi per raggiungere sempre l’apice”

Così ha concluso la sua intervista Giacomo Raspadori.