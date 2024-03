GdS – Raspadori lascerà il Napoli in estate ad una condizione: ADL prenderà in considerazione offerte superiori ai 35 milioni

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori (se non tutti e due) lasceranno Napoli a fine stagione.

Secondo il quotidiano sportivo, Giovanni Simeone sta trovando poco spazio e sta incidendo poco rispetto ai numeri della scorsa stagione: “Il Cholito a differenza di un anno fa, non sta neanche incidendo quando entra in campo. Con Mazzarri era diventato pure titolare, ma in campionato non ha mai trovato il gol (unica rete a settembre, gestione Garcia)”.

Per quanto riguarda Giacomo Raspadori, La Gazzetta dello Sport si esprime così: “Il futuro di Raspadori è ancora tutto da scrivere: il contratto col Napoli è ancora lungo (scadenza 2028) e l’investimento è stato importante. De Laurentiis lo ha prelevato dal Sassuolo nell’estate 2022 per 35 milioni di euro e si aspetta un’offerta superiore per prendere in considerazione un eventuale addio. Raspa è un jolly importante, ma il suo saper fare tanti ruoli è stato un malus nell’avventura napoletana. Chiunque sarà il nuovo tecnico, dovrà capire in fretta se Jack potrà essere un uomo chiave, altrimenti meglio salutarsi“.