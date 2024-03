Cheddira, parla l’agente: “Il suo obiettivo è giocare nel Napoli, vuole dimostrare il proprio valore. Un sogno giocare al Maradona”

Bruno Di Napoli, procuratore di Walid Cheddira, attaccante del Napoli in prestito al Frosinone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, spendendo qualche parola sul futuro del suo assistito.

In merito alle domande riguardanti il percorso dell’attaccante marocchino, l’agente risponde così: “Walid è un giocatore duttile, in coppia può fare ancora meglio. In questo periodo sta realizzando qualche gol in più. A gennaio poteva lasciare il Frosinone ma non l’ha fatto poiché l’obiettivo da raggiungere è quello di salvarsi e far restare la squadra in serie A”.

Inoltre, l’agente Di Napoli ha speso alcune parole sul futuro di Cheddira: “È un giocatore da Napoli e il suo obiettivo è quello di giocare al Napoli. Per ogni calciatore giocare al Maradona è un sogno. Walid vuole dimostrare il proprio valore in una squadra importante come il Napoli”.

“Per ora non ho avuto modo di incontrarmi con Micheli e Meluso, è ancora presto. Al momento so che stanno seguendo Cheddira con attenzione, e di questo siamo contenti” conclude Bruno Di Napoli.