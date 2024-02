Sky, Marchetti: “Napoli su Zirkzee. Sarà l’uomo mercato la prossima estate”

Joshua Zirkzee è una delle rivelazioni di questo campionato e tante squadre stanno già prendendo informazioni su di lui per tentare l’assalto al termine della stagione. Luca Marchetti, giornalista Sky, mette tra le pretendenti anche il Napoli che dirà addio ad Osimhen in estate: “Penso che ADL abbia già avuto contatti col Bologna, lui è uno che fa tante telefonate. C’è da vedere la concorrenza. Se lo vogliono Napoli, Milan o Bayern, ad esempio, sarà a lui a scegliere tra mare, montagna o shopping. Sarà l’uomo mercato della prossima estate. Sono curioso di vedere come si troverà con giocatori di livello. Certamente giocare con Kvara è diverso che giocare con Orsolini, anche se l’esterno del Bologna sta facendo un campionato strepitoso e meriterebbe la Nazionale”.