Il Roma – Il Napoli ha già in casa il portiere del futuro, Meret destinato all’addio

Secondo quanto riportato da Il Roma, il Napoli pensa già al futuro e un nome importante lo ha già in casa, Elia Caprile, ora in prestito all’Empoli. ADL sembra pronto a puntare sull’ex Bari l’anno prossimo, magari affiancandogli un altro portiere più esperto. Meret è in scadenza a giugno ma il Napoli ha la possibilità di esercitare la clausola per il rinnovo di un altro anno. Verosimilmente la clausola verrà attivata e il calciatore verrà messo sul mercato ad una cifra ancora da stabilire. Potrebbe invece restare Gollini a fare le veci di Caprile a patto che non chieda la titolarità assoluta. L’ex Atalanta ha sempre sfornato prestazioni positive quando è stato chiamato in causa e il Napoli potrebbe decidere di riscattarlo per 7 milioni e tenerlo in rosa anche i prossimi anni.