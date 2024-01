CdS – Sensazioni positive per Perez, i dialoghi continuano e si attende l’ok

Come riporta il Corriere dello Sport, i dialoghi tra ADL e la famiglia Pozzo per Nehuen Perez vanno avanti e ci sono ottime sensazione sul buon esito della trattativa. L’affare potrebbe chiudersi intorno ai 17/18 milioni, una via di mezzo tra quanto chiesto dai friulani e quanto proposto dal Napoli. Al momento l’Udinese è ancora in fase di riflessione e resta così congelata la cessione di Ostigard al Genoa che nei giorni scorsi aveva rifiutato il trasferimento in Friuli. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato invernale, sono attese novità nelle prossime ore.