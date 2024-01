TMW – Intesa vicina tra Napoli ed Udinese per Nehuen Perez: i friulani cercano già il sostituto

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta per chiudere il quarto colpo della stagione: stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club campano è vicino alla chiusura dell’acquisto di Nehuen Perez.

Sempre secondo la testata giornalistica online, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con l’Udinese nelle ultime ore per poter rinforzare il reparto difensivo. Il difensore centrale argentino, classe 2000, sarebbe la prima scelta del club partenopeo per quanto riguarda la difesa.



Il presidente del club friulano Pozzo, negli ultimi giorni, avrebbe alzato la posta chiedendo venti milioni di euro, ma il club di De Laurentiis non vorrebbe andare oltre i 15. Si lavora per chiudere definitivamente l’accordo al più presto.

L’Udinese, nel frattempo, avrebbe già chiuso, ad inizio gennaio, per un altro centrale di difesa: si tratta del trentenne argentino Lautaro Giannetti.

Secondo TMW, se il Napoli non dovesse chiudere l’acquisto di Nehuen Perez, l’alternativa sarebbe Arthur Theate, difensore centrale del Rennes, ex Bologna.