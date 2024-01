Marchetti: “Politano vicino al rinnovo, ma con gli arabi di mezzo mai dire mai”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della situazione di Politano ai microfoni di Radio Marte: “Per Politano non è stato ancora chiuso il rinnovo e c’è stato un incontro con l’Al Shabab. Non penso possa partire a gennaio ma finchè non arrivano le firme sul nuovo contratto non escludo nulla. Sono del parere che alla fine prolungheranno, le parti sono vicine ma con i soldi degli arabi mai dire mai”.

Gli atteggiamenti dell’agente? “Fanno parte del gioco, non si tratta di ricatti nè morali nè reali. E’ il classico gioco delle parti, sono richieste leggittime”.