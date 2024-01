Dall’Inghilterra – “Il Napoli ha presentato un’offerta allo Sheffield per Ahmedhodzic”

Stando a quanto riportato da Football Insider, testata giornalistica britannica, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Anel Ahmedhodzic, difensore dello Sheffield United e della nazionale bosniaca.

Secondo gli inglesi, il difensore bosniaco ha attirato l’attenzione del Napoli dopo aver collezionato 14 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, segnando una volta.

Il nome del difensore era già stato accostato al Napoli nel 2021, quando Ahmedhodzic giocava al Malmo, ma la trattativa non è mai andata in porto.

Sempre secondo la testata inglese, lo Sheffield United potrebbe essere costretto a vendere il difensore bosniaco per generare fondi, mentre cercano disperatamente di non retrocedere in Championship e rimanere in Premier League.