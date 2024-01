Gianluca Di Marzio, tramite il suo profilo X, ha dato una notizia riguardante una delle mosse del mercato invernale del Napoli:

“Il SSC Napoli ci prova per Matija Popovic, svincolato dopo che la trattativa con il Milan è saltata. Si lavora per anticipare la concorrenza di club come il Bayern e Porto: possibile operazione in sinergia per un prestito (Frosinone alla finestra)“.

