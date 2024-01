Improta critico: “Perchè Lindstrom per sostituire Lozano?”

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, ha parlato a Canale 21 nel corso di Campania Sport, dicendo la sua sulla situazione del mercato invernale del Napoli:

“Sul fronte del mercato, ritengo che sia cruciale per il Napoli concentrarsi sia su un difensore che su un centrocampista. Inoltre, vedo una forte necessità per il Napoli di acquisire un esterno. L’acquisizione di Lindstrom sembrava mirare a colmare questa esigenza, ma evidentemente non è un giocatore di ruolo esterno. Mi chiedo quindi: con quale criterio è stata pianificata la campagna acquisti estiva? Perché Micheli ha optato per Lindstrom come sostituto di Lozano, se il ruolo non corrisponde alle esigenze della squadra?”