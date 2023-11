De Laurentiis e Meluso vogliono riportare un centrocampista a Napoli

Al momento la rosa del Napoli è completa, ma bisogna considerare che Anguissa mancherà per la Coppa D’Africa (come Osimhen) e quindi dal mercato potrebbe arrivare un mediano per sostituire il camerunense o un centrale difensivo. Per quanto riguarda il futuro, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Meluso potrebbero pensare ad un mediano da riportare in maglia azzurra e che meriterebbe una chance importante.

Parliamo di Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, che, ad oggi, è una delle poche luci in casa di un Verona in difficoltà che ha raccolto solo 8 punti fino ad ora. Nella sconfitta contro il Monza è stato il migliore tra le fila dei gialloblu soprattutto per il sacrificio a tutto campo nonostante abbia un notevole coefficiente di qualità. Il suo gol della bandiera certifica del tutto il ruolo di migliore degli scaligeri.