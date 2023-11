Salernitana-Napoli: Iervolino ha deciso di esonerarlo

La Salernitana guidata prima da Paulo Sousa ed ora da Pippo Inzaghi, si trova ultima in classifica distanti di 5 punti dal Cagliari, che è risalito grazie alle vittorie contro Frosinone e Genoa. Dopo la gara con il Napoli, vista la situazione, il presidente Iervolino, che ha osservato la gara in tribuna, al fianco di Aurelio De Laurentiis, ha preso una decisione drastica. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, la società granata, comunicherà nei prossimi giorni, l’esonero di Morgan De Sanctis. L’ex portiere del Napoli, in passato ha ricoperto dei ruoli dirigenziali anche alla Roma, dall’inizio della scorsa estate ha preso in mano la dirigenza sportiva del club. Stando alle ultime descrizioni, l’operato di De Sanctis da direttore sportivo non ha convinto Iervolino, che ha deciso di esonerarlo.

Già ora De Sanctis non sarebbe coinvolto nelle riunioni organizzative. All’ex portiere azzurro viene imputato l’allestimento di una squadra poco adatta per affrontare il campionato di Serie A e la scelta dell’allenatore. Il cambio Sousa-Inzaghi avvenuto in corsa non ha dato i risultati sperati. In società non si è avvertito il cambio di rotta, e questa situazione ora è più critica che mai.