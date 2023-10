L’ex Bagni: “Questo non sembra il Napoli che conosciamo”

L’ex calciatore azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato un’intervista a Radio Marte, in cui ha espresso le sue opinioni sulla situazione del Napoli: “Il modo in cui stiamo giocando non è più lo stesso, e non stiamo criticando l’allenatore, ma è un dato di fatto. Questo non sembra il Napoli che conosciamo. Se vai a Berlino e subisci una sconfitta dall’Union, non è accettabile. Parliamo di un avversario con numerosi problemi. Il Napoli è sempre stato una squadra che gioca principalmente negli ultimi trenta metri del campo, ma nel primo tempo contro il Milan, la squadra si è abbassata. Nel secondo tempo, il Napoli ha cercato di reagire, ma ormai non aveva più nulla da perdere. Dobbiamo dare merito a Rudi Garcia per le sue scelte tattiche, ma anche a Politano per la sua eccezionale prodezza”.