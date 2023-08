Veiga-Napoli, dalla Spagna: “Affare fatto all’80%”

Il Napoli continua a spingere per Gabri Veiga, oramai l’interesse è certo. L’acquisto sembra essere sempre più vicino e dalla Spagna continuano ad arrivare conferme.

Dopo gli acquisti di Natan e Cajuste gli azzurri puntano infatti il centrocampista spagnolo, che potrebbe arrivare come vice-Zielinski o, in caso di partenza del polacco, come suo sostituto. La Voz de Galicia, principale quotidiano locale, parla di una trattativa all’80% con gli ultimi dettagli da definire tra il Celta e De Laurentiis prima del passaggio dello spagnolo al club partenopeo.