Faraoni pronto ad arrivare a Napoli, ecco cosa manca

Con l’arrivo a Dimaro e la presentazione del nuovo ds Mauro Meluso, il Napoli è ora pronto a chiudere due importanti affari. Uno degli aspetti più delicati da sistemare resta infatti quello del vice-Di Lorenzo, ruolo coperto fino ad ora da Bereszyński, tornato però alla Sampdoria.

Gli azzurri hanno trovato l’uomo giusto e ormai non è più un segreto, si tratta di Davide Faraoni, terzino e capitano del Verona. La trattativa con il club veneto è in chiusura, ma il Napoli deve prima attendere l’uscita di Zanoli. Secondo l’esperto di mercato di DAZN Orazio Accomando, anche per lui il club partenopeo avrebbe trovato un accordo. Il giovane talento azzurro è infatti vicino al Genoa di Alberto Gilardino: molto probabilmente si tratterà di un ulteriore prestito, dopo quello della scorsa stagione.