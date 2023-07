Rinnovo Osimhen, l’accordo è vicino. Il punto della situazione

Victor Osimhen è ormai uno dei beniamini dei tifosi del Napoli, oltre che uno dei migliori attaccanti d’Europa. Il nigeriano è infatti seguito da vari club, primo su tutti il Psg che lo vorrebbe come ipotetico sostituto in caso di addio di Mbappe. Le intenzioni del bomber sono però chiare: vuole rimanere ancora a Napoli.

La società e l’entourage del giocatore stanno lavorando per trovare un accordo sul rinnovo e pare che sia poco a separarli, come riportato dalla Repubblica stamattina: “Pronto per Osimhen un biennale da 7 milioni, che lo soddisferebbe. Il nodo da sciogliere è la clausola rescissoria. De Laurentiis la vorrebbe di almeno 150 milioni, il nigeriano e i suoi agenti spingono per una cifra più bassa: non oltre i 100 milioni”.