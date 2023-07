Ko Itakura sembrerebbe essere il prescelto per diventare il nuovo difensore titolare del Napoli, e dunque essere l’erede del coreano Kim: tra i tanti candidati, il difensore giapponese sembra essere il prescelto.

Infatti, il prezzo del suo cartellino è abbordabile, e il suo profilo sarebbe quello che cerca De Laurentiis, dato, che, in tempi non sospetti, parlò di giocatori specifici da prendere, riferendosi anche a un giapponese, proprio come Itakura.

L’unica controindicazione sarebbe che nel periodo tra inizio gennaio e inizio febbraio si terrà la Coppa d’Asia, per cui vorrebbe dire che il giocatore, se diventerà del Napoli, potrebbe saltare la Supercoppa e sei partite di campionato.