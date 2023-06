Il Milan, in questo inizio di mercato, ha vissuto un periodo di transizione, in quanto è stata cambiata la guida dirigenziale, puntando su un nuovo modo di prendere i calciatori, molto americano.

L’utilizzo di dati, con gli scout pronti a visionare i giocatori insieme all’allenatore, al posto di un direttore dell’area tecnica, sarà la strada perseguita e decisa dalla proprietà per cercare di rinforzare la squadra rossonera.

E, in questi giorni, dopo aver perso Sandro Tonali, una bandiera per i tifosi, si seguono altri profili per il centrocampo, e uno dei nomi che piacciono è quello di Samardzic, giocatore talentuoso dell’Udinese, sul taccuino del Napoli anche per sostituire Zielinski.