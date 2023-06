“SportMediaset” ha fatto il punto sulla panchina del Napoli, provando ad elencare i vari profili che sono sulla famosa lista di ADL, che contiene almeno 40 profili.

In realtà, De Laurentiis ha posto la deadline per l’annuncio del nuovo tecnico al 27 giugno, e questa data non è posta a caso; infatti, il presidente si vorrebbe concedere del tempo per provare a convincere forse il numero uno della lista.

Il suo nome è Luis Enrique, che, nonostante aspirasse ad allenare in Premier, tutte le grandi panchine sono già occupate, per cui il presidente De Laurentiis vuole aspettare per convincerlo.

Nella lista ci sono anche due variabili: una è Roberto Mancini, che magari potrebbe lasciare la Nazionale dopo la Nations, mentre l’altra è il vecchio ritorno, che si chiama Rafa Benitez.