Frederic Guerra, agente di Dia della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

“Giuntoli mi ha chiesto Dia? Mi ricordo che lo incontrai a Genova per una partita di Coppa Italia, ne abbiamo parlato ma in quel periodo lui non era ancora il giocatore di oggi. Loro poi presero Osimhen, ma posso dire che Dia piaceva al Napoli”.