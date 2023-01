Victor Osimhen sta trascinando il Napoli nella sua cavalcata e ora si può benissimo dire come sia il centravanti più impattante e più decisivo del calcio italiano.

L’attaccante nigeriano, con le sue prestazioni e con la sua vigoria fisica capace di mettere in difficoltà tutti gli avversari, sta ricevendo tanti apprezzamenti da varie big, soprattutto per quello che riguarda la Premier.

Ad esempio, lo United non ha mai smesso di seguirlo ed è nella lista dei desideri, come altri club, ma il Napoli di De Laurentiis farà tutto per cercare di blindare il suo gioiello, di cui la valutazione è già salita.

Infatti, per ora, il Napoli valuta il cartellino del nigeriano 150 milioni e non dovrebbe trattare al ribasso su questa cifra.

Fonte: Il Messaggero.