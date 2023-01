Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sul calciomercato e si è proiettato sul mercato che può fare il Napoli, soprattutto in estate.

La penna del Corriere ha preannunciato che la squadra azzurra venderà un big durante quest’estate, ma che già si sta muovendo per sostituirlo e già ha individuato un profilo valido.

Il punto a Radio Deejay:

“Io so che il Napoli si sta già muovendo per giugno per la questione centravanti: credo che in qualsiasi caso Osimhen andrà via, ma so che la squadra azzurra sta già cercando un sostituto forte e ha individuato un profilo valido. Poi, nelle prossime settimane, scriverò di chi si tratta”.

Fonte: Radio Deejay.