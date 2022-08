Il Maradona da incubo

Il Napoli pareggia in casa contro il Lecce, una neopromossa, e negli ultimi anni è accaduto fin troppo spesso che gli azzurri non trovassero nel proprio tempio la capacità di approfittare del pubblico, che stasera ha risposto alla grande dopo il pareggio in casa della Fiorentina, facendosi sentire fino all’ultimo minuto. La pecca di Spalletti, appunto, è quella di aver trasformato in plus di giocare in casa in un elemento negativo: sono tanti i punti persi contro le piccole. Le piccole hanno compromesso, infatti, gran parte della stagione. Vedisi l’anno scorso contro lo Spezia o contro l’Empoli.

Quest’anno subito contro il Lecce si sono visti questi enormi limiti. Probabilmente ciò che manca più di tutto è un leader quando le partite iniziano a chiudersi e ad avere pochi spazi per le manovre di gioco; le responsabilità possono essere imputate all’allenatore, il quale dovrebbe sapere che quando vengono gli avversari a giocare a Napoli tendono a mantenere un equilibrio maggiore tra i reparti, non permettendo di poter creare il proprio gioco.

Cambiano gli uomini, cambiano le stagioni ma sembra che tutto resti così com’è. C’è tanto da lavorare e il primo a dover dimostrare che si può crescere è proprio Spalletti.