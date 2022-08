La Fiorentina batte il Twente nell’andata dei play-off della Conference League e va in Olanda conscio di uno svantaggio territoriale, ma di un vantaggio nella contesa.

La Viola è partita benissimo nel primo tempo con i goal di Cabral e di Gonzalez, mentre, nel secondo tempo, il Twente ha accorciato le distanze e ha riaperto la contesa.

In generale, buona la gara della Viola, che ora, però, dovrà risolvere la contesa nella prossima sfida.