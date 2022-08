Gianluca Gaetano è stato intervistato sulle esperienze calcistiche fino a questo momento. La prima domanda è sul suo debutto in Champions: “Al Maradona è stata un’esperienza magnifica. Ancelotti mi disse che avrei giocato. Mi chiese anche quanto avessi voluto e fu per me un’esperienza unica. In questi giorni ci stiamo allenando tanto ma devo dire che ho qualche distrazione; mia moglie, mia mamma e mia figlia. Non ho problemi a ricoprire più ruoli. Nel 4-3-3 adoro giocare da mezz’ala, la decisione spetta al mister. La Champions League mi attira tantissimo darei addirittura la vita. La maglia del Napoli ha un peso incredibile, è bello e stimolante. Vorrei restare a tutti i costi al Napoli. Restare qui, segnare e giocare al Maradona sono i miei obiettivi più ambiziosi. Spalletti è una persona fantastica e disponibile. Ci aiuta tanto, in particolare con i giovani, ho un bel rapporto con lui.” Aria di serenità e voglia di incidere per il baby napoletano. La decisione spetta al club.