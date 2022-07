Gerard Deulofeu e il Napoli sembravano sposi promessi. Mancava solo la promessa davanti a Dio. Da giugno il calciatore era stato bloccato dalla società campana ma arrivati all’11 luglio, lo spagnolo è ancora a Udine. Da quanto riporta il Gazzettino però, l’ostacolo più grande non è rappresentato dalla trattativa in sé per sé. L’unico macigno è lo slot che il Napoli dovrebbe liberare per assicurare continuità all’ex Milan. Ounas e Politano sono i candidati al sacrificio. L’attesa infinita, non ha spazientito solo i tifosi, i quali lo aspettano da oltre un mese, anche il giocatore vuole una risposta nel minor tempo possibile. In ogni caso la stizza provata dal 10 bianconero lo ha portato a trovare altre squadre interessate a lui. Dalla Spagna ha qualche offerta di minor peso. Dall’Italia solo la Fiorentina ha il desiderio di provarci. Al momento la preferita per Deulofeu resta il Napoli per la Champions League ma si inizia a fare il conto alla rovescia per far saltare la trattativa.