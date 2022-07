Il Napoli ha iniziato il ritorno in Trentino tra voci di mercato, malcontenti, nuovi volti e reazioni dei tifosi a tutto questo. Mentre Politano è stato clamorosamente applaudito, per un altro calciatore sono arrivati degli attacchi. Parliamo di Mario Rui. Il portoghese padroneggia sulla fascia bassa azzurra da anni ormai. La sua figura è sempre stata al centro di discussioni e vista come anello debole della squadra. Dall’inizio della carriera al Napoli fino ad arrivare ad oggi, dopo tanti errori, è cresciuto. Tutto ciò non basta più ai tifosi, i quali lo hanno accolto in modo prepotente e scortese al ritiro. Infatti il popolo partenopeo ha incitato il numero 6 ad andarsene da Napoli perché è finita la sua era. L’insistenza delle provocazioni è dovuta anche all’acquisto di Olivera. L’uruguaiano ha generato emozioni di gioia e adrenalina. All’offerta giusta il Napoli potrebbe pensare di cedere l’ex Roma.