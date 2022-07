Enrico Fedele, noto opinionista, ha analizzato il mercato del Napoli focalizzandosi su diversi calciatori. A Radio Marte difatti ha parlato prima di Koulibaly e Dybala: “Io non capisco perché i tifosi si dovrebbero meravigliare per l’addio di Koulibaly. Perché dovrebbe accettare 5 mln del Napoli e non 8 dal Chelsea? Dybala è sicuramente uno dei fuoriclasse da diversi anni nel panorama calcistico italiano ma è un calciatore molto diverso da Mertens secondo me. Inoltre se prendi Dybala devi cedere Koulibaly per il discorso monte ingaggi. Poi avrei tenuto Ospina, vista la grandissima stagione fatta, Koulibaly da blindare e da promuoverlo capitano senza dubbi”. Infine ha aggiunto un commento su Cavani: “Il Matador rimane un calciatore sontuoso e decisivo, l’età con lui non l’ha vinta. Io lo prenderei all’instante, in momenti difficili ti può tirare ancora fuori e ti farebbe arrivare tra le prime posizioni”. Un auspicio quello di Fedele che fa sperare tutta la tifoseria.