Repubblica: nessun colpo di scena in extremis, tra Mertens e il Napoli la distanza è incolmabile

L’edizione odierna di Repubblica fa chiarezza sulla situazione contrattuale di Dries Mertens, che da ieri non è più un calciatore del Napoli:

“L’azzurro di Mertens, invece, si sta sbiadendo. È un giocatore senza contratto da giovedì ma gli appassionati del belga sperano sempre in un ripensamento in extremis. L’addio ufficiale – un po’ come accaduto con Belotti al Toro – non c’è stato e questo rappresenta l’ appiglio romantico degli irriducibili che sui social chiedono (e postano) in tutti i modi la conferma del miglior goleador della storia napoletana. Ma contatti tra Mertens e il Napoli non ce ne sono più stati. L’offerta del Napoli arriva a poco più della metà della richiesta del giocatore e la distanza sembra incolmabile, salvo clamorosi ripensamenti del giocatore che potrebbero modificare l’ epilogo della storia, ma a quel punto Mertens dovrebbe accettare l’offerta del Napoli. Segnali non ce ne sono ed è probabile che spuntino pretendenti per Mertens”