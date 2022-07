CdS – Ostigard sempre in pole! Il norvegese spinge per l’azzurro

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Leo Ostigard. Secondo il quotidiano Ostigard è in prima fila, dell’ elenco occupa la cima, il Napoli ha scelto lui come quarto centrale e lui ha ricambiato l’ interesse. Giuntoli ha il sì del calciatore, non ancora quello del Brighton, ma il difensore ha già chiarito al suo agente, Jim Solbakken, che vuole tornare in Italia, al Napoli, per giocare la Champions e confermarsi dopo la breve parentesi col Genoa in cui s’ è messo in mostra. Nelle idee del Napoli, Ostigard sarà il quarto centrale, prenderà il posto di Tuanzebe che è tornato allo United dopo la fine del prestito.