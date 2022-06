GdS – Ospina ancora incerto sul suo futuro! Il Napoli a caccia del sostituto di Meret: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe alla ricerca del sostituto di Alex Meret! Dopo aver rinnovato il contratto dell’estremo difensore ex Spal, gli azzurri sono alla ricerca di un vice. Si valuta dunque uno tra Maximiano del Granada e Salvatore Sirigu, con il secondo che è attualmente in vantaggio dato che, l’ormai ex Genoa, è svincolato.

Nel frattempo Ospina che avrebbe accettato un rinnovo con gli azzurri di 3 milioni di euro, rispetto ai due percepiti la scorsa stagione, è ancora incerto sul futuro. Il colombiano sta valutando un’offerta faraonica arrivata dagli Emirati Arabi ma, l’ex Arsenal, preferirebbe una nuova avventura in Europa.