TMW – Non solo Napoli, il Siviglia fa sul serio per Giovanni Simeone: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto portale TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore è aumentato l’interesse per l’attaccante del Verona, Giovanni Simeone. L’argentino, autore di una grande stagione sotto la guida di Tudor, è molto ricercato sia in Italia che all’estero. Dopo che il Napoli e la Juventus si erano fatti avanti per il calciatore, adesso ci prova il Siviglia. Il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto la cifra richiesta dagli scaligeri: 18-20 milioni di euro. Prima però si deve muovere in uscita, se riuscisse a piazzare qualche calciatore di troppo allora sarebbe in grado di affondare il colpo.