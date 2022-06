GdS – Corvino: “Juventus ed Inter le migliori fino ad ora! Vi svelo la strategia del Napoli sul mercato”

Il noto dirigente, Pantaleo Corvino, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per dire la sua sul mercato delle migliori squadre di Serie A fino a questo momento. Queste le sue parole: “Il Napoli, nella scorsa stagione, era uno dei club tecnicamente più preparati. Il risultato finale ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ma la stagione è stata assolutamente buona. Gli azzurri, assieme ad altre importanti squadre, sono partiti col freno a mano tirato sul mercato ma è giusto non avere fretta. Sono sicuro che ADL piazzerà qualche importante colpo da qui alla fine del mercato“.