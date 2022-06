Daily Mirror – Il Chelsea ci prova per Koulibaly: la richiesta del Napoli

Il Chelsea si sarebbe lanciato a capofitto su Koulibaly.

Ne ha parlato il quotidiano inglese Daily Mirror, secondo cui il club londinese avrebbe sondato prima altre piste sempre provenienti dalla Serie A: Skriniar e De Ligt. Per il primo è forte il pressing del PSG, per il secondo la richiesta della Juventus sarebbe troppo alta per le esigenze del Chelsea. A questo punto è nata la pista KK, con tanto di risposta dal Napoli; il gigante senegalese non parte per meno di 45 milioni di euro. Ora bisognerà attendere l’eventuale offerta concreta per far vacillare eventualmente ADL, ad ogni modo pronto a fare dei sacrifici economici per blindare il 26.