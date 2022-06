Dall’Inghilterra – Vicino al Napoli, Aaron Hickey ad un passo dall’Arsenal: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Daily Mirror, l’Arsenal sarebbe ad un passo dal definire l’acquisto del terzino sinistro del Bologna: Aaron Hickey! Il calciatore scozzese, molto seguito anche dal Napoli prima dell’arrivo di Olivera, ha già fatto sapere alla dirigenza emiliana della volontà di trasferirsi in Inghilterra. L’idea di giocare in Premier League, nella squadra di Arteta, lo alletta molto. I “Gunners” sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 24 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore.