Sky, Di Marzio: “L’Atalanta non riscatta Merih Demiral! Il turco torna alla Juventus, le ultime”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il difensore Merih Demiral non verrà riscattato dall’Atalanta. Il turco tornerà dunque alla Juventus dopo una stagione tutt’altro che deludente. L’arcigno centrale ha infatti collezionato ben 42 presenza nella scorsa stagione tra tutte le competizioni. Il prezzo per il riscatto era fissato a 20 milioni di euro ma i bergamaschi, almeno al momento, non hanno intenzione di acquistare definitivamente il calciatore.

Demiral tornerà dunque alla corte di Massimiliano Allegri in attesa di capirne di più sul suo futuro. La preferenza del difensore sarebbe quella di giocare la Champions, opportunità che l’Atalanta non avrebbe potuto concedergli.