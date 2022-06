Semplici spende belle parole per Meret: “Ha solo bisogno di tempo”

In occasione dell’evento opening D.A.T.E. a Firenze, l’ex-tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Ha affrontato diversi temi tra cui quello di Alex Meret, giocatore che lui ha allenato alla SPAL dal 2016 al 2018.

Queste le sue parole: “Gli ultimi mesi di stop mi sono serviti per studiare e guardarmi intorno. Non ho avuto contatti con nessuna società quindi aspetterò l’inizio della stagione per cercare una nuova squadra.”

A una domanda su Alex Meret ha poi risposto così: “Ciò che gli manca è la continuità. L’alternanza con Ospina non gli ha fatto bene perché è un ragazzo che ha bisogno di sentire la fiducia delle persone intorno a lui. Conoscendolo bene vi assicuro che lui rappresenta il futuro della Nazionale insieme a Donnarumma.”